Atti vandalici seriali nel parcheggio del complesso residenziale Sice

Cinque forature di pneumatico ad altrettante auto e un’altra macchiata con la carrozzeria rovinata da una sostanza nerastra di ignota natura. Questo scenario si è presentato stamattina nel parcheggio interno alle palazzine del residence Sice a Manduria. E non è la prima volta. Da tempo, infatti, i residenti del complesso residenziale sulla via per Sava scoprono analoghe sorprese alle proprie auto parcheggiate nei viali.

Quello di questa mattina è l’ultimo di una lunga serie di atti vandalici, tutti portati a segno con la stessa tecnica e con uguale obiettivo: le macchine in sosta a cui vengono forati i pneumatici oppure rigate alle fiancate e sui cofani. Si pensa ad un vandalo seriale che si diverte di notte ad arrecare danni apparentemente senza nessun significato. Numerose le denunce presentate alle varie forze di polizia tutte sinora senza esito.

Sarà un gesto vandalico senza motivo? O l’azione di persone disturbate mentalmente? Se lo chiedono da mesi gli abitanti oramai esasperati degli undici palazzoni bianchi. Ora a prendere posizione è anche un movimento politico. Si tratta di “Azione Messapica”, che sulla propria pagina social ha pubblicato le foto dei danneggiamenti di questa mattina con il seguente commento: «Qualcosa di strano succede ormai da troppo troppo tempo nel cortile della cosiddetta Sice a Manduria. Molteplici denunce dei cittadini non hanno sortito l'effetto sperato e il signore continua a distruggere indisturbato le automobili, i loro pneumatici, le loro carrozzeria. Bisogna riconoscerlo e fermarlo».