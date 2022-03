Autopirata investe il campione manduriano paralimpico Leonardo Melle

Preoccupazioni nel mondo dello sport paralimpico per un incidente stradale che ha coinvolto questa mattina il campione paralimpico manduriano Leonardo Melle. Il campione è stato investito questa mattina da un’automobilista che non si è fermato mentre percorreva con il suo triciclo la Sava San Marzano di San Giuseppe. Le condizioni del 52enne non sarebbero gravi, di lui si stanno ora occupando i sanitari dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove è stato trasportato dall’ambulanza del 118.

I carabinieri indagano alla ricerca dell’autopirata che lo ha investito senza fermarsi. Melle è vicecampione del mondo di triciclo della sua classe. Dopo una emorragia cerebrale che gli ha limitato la funzionalità di braccio e gamba di sinistra, il manduriano ha cominciato ad allenarsi stupendo i medici che lo avevano in cura ottenendo risultati personali prima e sportivi in seguito.