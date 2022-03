L'eolico torna nelle terre del Primitivo con un nuovo progetto (in tutto sono 57 le torri previste)

La società «Manduria Oria Wind Energy s.r.l». con sede legale a Roma, ha presentato al Ministero della transizione ecologica un’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo ad un progetto di realizzazione di un Parco eolico denominato “Manduria” che interessa i comuni di Manduria, Oria e Avetrana, composto da 16 aerogeneratori da 6 MW per una potenza complessiva di 96 MW e opere di connessione da realizzare nel comune di Erchie.

Il progetto comprende l’installazione degli aerogeneratori e relativa viabilità, mentre le opere di connessione ricadono all’interno del comune di Erchie. L’investimento della Manduria Oria Wind Energy prevede la realizzazione ex novo di 16 aerogeneratori di energia elettrica da fonte eolica con potenza unitaria pari a 6 MW e potenza complessiva del Parco pari a 96 MW, nonché la posa delle relative opere civili ed elettriche connesse come ad esempio: piazzole di montaggio e manutenzione, cavidotti media tensione interrati per il trasporto dell’energia elettrica, viabilità interna ed esterna al parco, stazione di trasformazione media e alta tensione, connessione alla Rete Terna. I possibili principali impatti ambientali che sono stati oggetto di studio sono legati alle emissioni acustiche, all’impatto visivo rispetto alla popolazione locale.

Il comune di Manduria dovrà esprimere pareri ed eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di ieri. La città di Manduria, cuore dell’areale del vino Primitivo e sede del Consorzio di tutela, si è già espressa contrariamente alla realizzazione di un precedente progetto di parco eolico presentato dalla Yellow Energy S.r.l denominato «Contrada Sparpagliata, Donne Masi e Tostini» che prevede la realizzazione di 19 aereogeneratori, ognuno alto 115 metri con soprastante pale che avranno una lunghezza massima di 83,5 metri, per una potenza complessiva di 154 MW e diverse opere connesse tra cui un sistema di accumulo di energia in agro di Erchie della potenza di 40 MW. Altri progetto sono ancora in fase di valutazione presso il Ministero. La «Red Energy S.r.l.» è invece interessata ad un altro parco, sempre nella stessa zona, con 22 torri eoliche per una potenza complessiva di 50 Megawatt. In tutto i progetti presentati di parco eolico nelle terre del vino Primitivo sono 57. Contraria anche la Regione Puglia con l’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia. «Come assessorato all’Agricoltura – ha dichiarato - siamo contro l’autorizzazione a ulteriori installazioni di energie rinnovabili soprattutto quando deturpano il territorio di uno dei vini pugliesi più famosi al mondo».

Nazareno Dinoi