Fiera Pessima, i costi di oggi e gli incassi di ieri: la polemica tra gli imprenditori

«Si è sparsa la voce che il comune di Manduria regali soldi» alle imprese. L’affermazione riportata in un commento lasciato sulla nostra pagina Facebook, è di Antonio Molettieri, amministratore dell’impresa che ha gestito la Fiera Pessima negli anni dal 2014 al 2017. Facendo i conti con le sue quattro edizioni della campionaria manduriane con le ultime appena concluse, l’imprenditore fa notare quello che sembrerebbe essere un cattivo investimento, se non uno spreco di denaro pubblico, da parte dell’amministrazione comunale che avrebbe gestito l’affare delle ultime edizioni in maniere poco oculata.

«Il comune – scrive Molettieri -, regala al pannellista (gestore e allestitore, Ndr) 73 mila euro più Iva un anno fa e altri 118mila euro oltre Iva ad un altro; cosicché spende in due anni circa 200mila euro». Mostrando il raffronto con le sue quattro edizioni, i conti sarebbero i seguenti. «Nel 2014, 2015, 2016 e 2017, il comune incassava dalla Fiera dai 50 ai 60mila euro per ogni anno, quindi, in quattro anni, ha incassato circa 230mila euro oltre ad altri 40mila euro elargiti per gli spettacoli».

Dopo aver fatto questi bilanci, l’imprenditore esprime poi giudizi negativi sulla qualità della manifestazione, sia dal punto di vista organizzativo che di affluenza di pubblico. Gli amministratori, si legge nel lungo post, «regalano 73 mila euro per organizzare il mercato, mi chiedo di chi sia questa responsabilita? Volete sapere quanta gente è entrata in Fiera? Chiedetelo agli espositori che non avevano i soldi per tornare a casa», conclude lo scritto.

Sulla stessa pagina è poi comparsa la replica di tale Nico Marvulli, probabilmente molto vicino se non uno degli imprenditori coinvolti nella gestione della 279sima edizione, che in risposta a Molettieri scrive: «Le basterà leggere i messaggi di ringraziamento sulla pagina della Fiera da parte degli espositori stessi per comprendere l'infondatezza di ciò che afferma».