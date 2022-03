L’allarme nelle chat: attenti ai ladri con le auto costose

Le forze dell’ordine hanno fatto circolare un appello per portare all’attenzione dell’opinione pubblica l’esistenza di una banda di ladri che sta compiendo furti i diversi comuni del circondario di Manduria dove potrebbero avere già agito o si accingerebbero a farlo nelle prossime ore.

«Il modo è il seguente», si legge nel post inviato anche ai sindaci del territorio. «I ladri viaggiano sempre i cinque su auto sportive (Bmw, Golf) con i vetri oscurati e targhe rubate. Prendono di mira abitazioni a piano terra, nelle traverse del centro abitato, con portoncino in legno o anticorodal. Il primo che scende, suona al citofono e se non riceve risposta, forza la porta». La nota prosegue con la descrizione delle tecniche utilizzate dalla banda di ladri per arraffare ogni cosa. «Entrano in quattro e si fiondano principalmente nelle camere da letto, rovistando dappertutto. Rubano oro, denaro, orologi di valore, salvadanai, aspirapolvere "Folletto" o robot da cucina "Bimby". In tutto impiegano circa quattro minuti».

Sempre secondo la segnalazione, la fascia oraria di maggiore rischio sarebbe quella dalle 18.30 alle 21.30, ma i ladri non disdegnerebbero qualsiasi orario. «Non sono del luogo – si avverte ancora - e non hanno conoscenze/complici in zona. Negli anni trascorsi – specifica l’allarme -, facevano a rotazione principalmente nei comuni di Carosino, Fragagnano, Torricella, Sava, Manduria, Oria. In un solo giorno ed in poche ore – si legge ancora nella nota - sono in grado di "visitare" più comuni, sempre la stessa squadra. Avvisate quante più persone possibile», conclude l’appello.