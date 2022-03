Pronto l'esposto per far luce sulla gettata di cemento nella Salina

Com’era stato anticipato dal nostro giornale, gli ambientalisti manduriani, Francesco Di Lauro e Anna Mariggiò, entrambi avvocati e per conto delle rispettive organizzazioni, Azzurro Ionio e Verdi Manduria, hanno presentato un esposto ai carabinieri della stazione di Manduria per chiedere che si svolgano indagini in relazione alla piattaforma di cemento armato realizzata all’interno della riserva naturale della Salina dei Monaci.

I due legali chiedono in particolare alla Procura della repubblica di Taranto di verificare la regolarità di tutte le autorizzazioni previste per realizzare l’opera sull’area ambientalmente tutelata e se il comune di Manduria abbia rilasciato le dovute autorizzazioni.

Come si ricorderà la colata di cemento serve come base per una torre di avvistamento alta dieci metri che dovrà sopportare un rifugio di 5 metri per 5 che fungerà da base operativa per la sorveglianza antincendio.