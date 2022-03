"Le vasche del depuratore troppo vicine alle case"

“Le prime case sono distanti 140 metri dalle vasche che raccoglieranno i reflui del depuratore a due passi dalla masseria Marina e non un chilometro come sostengono i progettisti dell’Acquedotto pugliese”. E’ quanto sostiene il consigliere comunale di Italexit e Manduria Noscia, Cosimo Breccia che accende i riflettori su quello che lui definisce come “un falso”. Breccia invita quindi l’amministrazione comunale a fare chiarezza sulla questione e a bloccare il progetto “che – dice – comprometterebbe irrimediabilmente lo sviluppo turistico delle nostre marine”.

«Il nuovo progetto dell’Acquedotto pugliese sulle trincee disperdenti del depuratore previsti vicino alla Masseria Marina di San Pietro in Bevagna, racconta il falso che ingannerà gli uffici che dovranno rilasciare le valutazioni ambientali». A parlare è il consigliere comunale manduriano Cosimo Breccia che riporta la trascrizione di una parte della relazione tecnica del recapito finale del depuratore consortile dei due comuni di Sava e Manduria. «Le aree oggetto di intervento – si legge -, riferite al Buffer ecologico numero 1 (quello della masseria Marina, Ndr), si trovano ad una distanza di circa un chilometro dai primi insediamenti abitativi». Tutto falso, sostiene Breccia. «I primi insediamenti abitativi si trovano a 140 metri dal centro delle vasche di raccolta dei reflui e allontanandosi a cerchio se ne contano almeno altre cinquanta nel raggio di 900 metri», sostiene il consigliere che fa notare un altro presunto inganno riportato negli elaborati tecnici di Aqp. «Nella loro relazione – prosegue Breccia –, per confermare la loro tesi sulle distanze, i tecnici fanno riferimento ad una ortofoto allegata al progetto; ma non dicono a quando risalga quella foto perché basta fare un semplice giro sulle mappe di Google per vedere l’esistenza di numerose case e villette, alcune delle quali di elevato pregio, che si affacciano tutte sul fantomatico parco dell’acqua».

Per il consigliere di opposizione è sufficiente questo per permettere al comune di bloccare tutto e invitare i tecnici a trovare un’altra soluzione. «L’occasione l’avremo tutti quando dovremo approvare le necessarie varianti al piano, allora nessuno si dovrà tirare indietro perché con questa opera, già convintamente non voluta per quanto riguarda il depuratore a Specchiarica, rischiamo di compromettere irrimediabilmente le nostre marine».

Il nuovo progetto, depositato in Regione il 14 febbraio scorso, ridimensiona la portata della rete fognante da servire limitandola ai soli agglomerati urbani dei due comuni ed esclude al momento lo scarico complementare o di emergenza previsto inizialmente nel mare di Torre Colimena. Discorso che a questo punto si rimanda ad una prossima progettualità che deve prevedere la realizzazione della rete fognaria anche nelle marine.

Nazareno Dinoi