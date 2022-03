Giovane manduriano arrestato per droga in Calabria e poi rilasciato

Il viaggio in Calabria per una visita ad un suo cugino è andato male ad un manduriano fermato e arrestato dai carabinieri che hanno scoperto un motivo diverso della visita: negli slip e nella macchina conservava dogre per 270 dosi di hashish. Difeso dall’avvocato Alessandro Cavallo il giovane è stato poi liberato ed è tornato già a casa.

Un manduriano di 29 anni, L.D., incensurato, è stato arrestato e liberato ieri al termine dell’udienza di convalida che si è tenuta nel tribunale di Paola in provincia di Cosenza dove il giovane era era stato arrestato in flagranza di reato perchè sorpreso con delle dosi di sostanze stupefacenti nascoste negli slip e all'interno della macchina di cui era alla guida.

Il ventinovenne che era partito da Manduria ed era diretto nel cosentino per far visita ad un suo cugino, è stato fermato ad un posto di blocco dei carabinieri che nell’avvicinarsi hanno notato l’automobilista mentre gettava qualcosa sul sedile posteriore dell’auto. Si trattava di un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish. Sottoposto a perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato negli slip dell’altra sostanza per un totale di circa 120 grammi dai quali sarebbero stati ricavati oltre 270 dosi medie singole. Il ventinovenne veniva così arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Difeso dall’avvocato Alessandro Cavallo del foro di Taranto, il presunto spacciatore al termine dell’udienza di convalida è stato rimesso in libertà. La giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Paola, Maria Grazia Elia, ha accolto la tesi dell’avvocato Cavallo secondo la quale la sostanza sequestrata, in parte trovata in macchina e in parte negli indumenti intimi, era stata acquistata dal suo assistito a Manduria per consumarla nei giorni successivi con altri amici, per cui non si potrebbe escludere che la stessa fosse destinata ad un uso personale. Fortunatamente per lui, oltre alla droga non è stato trovato materiale utile al confezionamento delle dosi né somme consistenti di denaro.

N.Din.