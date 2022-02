Nasce a Manduria il Comitato per la Pace contro tutte le guerre

Sarà formalmente costituito il prossimo 2 marzo il “Comitato per la pace di Manduria”. L’iniziativa della quale è promotore l’avvocato Danilo Dinoi, nasce a seguito dei tragici eventi di questo inizio anno, da ultimo il conflitto bellico avviato nel continente europeo con spargimento di sangue e distruzioni che si sperava fossero appannaggio del passato.

Al Comitato potranno aderire donne, uomini ed associazioni di buona volontà che si ispirano al principio Costituzionale italiano sul ripudio della guerra. La sua formalizzazione non è ancora avvenuta per dare la possibilità, dopo la pubblicizzazione della presente notizia, a tutti coloro, cittadini ed associazioni, anche sindacali e politiche che volessero rendersi partecipi, di farlo da promotori e fondatori. Chiunque fosse interessato a partecipare o a ricevere ulteriori informazioni può preferibilmente scrivere all’indirizzo e-mail avvdanilodinoi@gmail.com o chiamare il 3389581096.

Il Comitato per la Pace di Manduria è un organismo per la tutela di interessi collettivi, diffusi nella comunità, e intende dare rappresentanza comune paritetica ad associazioni e cittadini impegnati per la pace, richiedendo alle Istituzioni di dare attuazione del principio di sussidiarietà sopra citato. Il Comitato per la Pace:

1) è impegnato nella difesa della Costituzione;

2) si ispira ai valori dell’antifascismo;

3) attua ogni iniziativa nonviolenta utile ad attuare l’articolo 11 della Costituzione;

4) opera nelle scuole proponendo l’educazione alla pace;

5) è basato sul volontariato, promuove la cittadinanza attiva e la partecipazione democratica;

6) richiede alle Istituzioni l’attuazione del principio di sussidiarietà contenuto nell’articolo 118 della Costituzione in modo che venga favorita l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di ripudio della guerra e di promozione della pace quali attività di interesse generale riconosciute e tutelate dalla Costituzione;

7) organizza manifestazioni pubbliche, cortei, sit-in, convegni, attività culturali e civili ed ogni altra attività di sensibilizzazione, informazione e formazione.

In questa fase di costituzione ed avvio delle attività il portavoce e rappresentante legale pro-tempore del Comitato per la Pace sarà l'avvocato manduriano, Danilo Dinoi.

La Voce di Manduria aderisce al Comitato per la Pace.