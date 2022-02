La posta nel cimitero viaggia all’antica: il curioso caso degli avvisi incollati sulle lapidi

Nell’era dell’informatica, dell’email e delle comunicazioni veloci attraverso i social e delle Applicazioni di messaggistica, il livello della comunicazione del comune di Manduria si basa ancora sul passa parola e sul volantinaggio. Accade quindi che i parenti dei defunti sepolti nei campi a terra che devono essere diseppelliti perchè hanno superato il decimo anno dalla sepoltura, scopriranno la triste notizia solo se si troveranno a passare dalla tomba del caro estinto e leggeranno il volantino che il comune ha fatto incollare sulla lapide con il nastro adesivo, sempre che la pioggia e il vento non l’avranno portato via.

A far notare l’originale servizio di posta creativa è ancora una volta l’ex consigliere comunale manduriano, Arcangelo Durante che continua a vigilare sul funzionamento del luogo di culto la cui tenuta non è migliorata se non con i due “Puttini di San Valentino” che l’amministrazione Pecoraro ha fatto installare all’ingresso del lungo viale alberato pochi giorno dopo il suo insediamento.

Tornando ai volantini lasciati sulle tombe, sembra una caricatura ma è tristemente quello che sta accadendo nel cimitero di Manduria dove le lapidi dei defunti che devono “sloggiare” vengono sfacciatamente imbrattate da un «Avviso di esumazione ordinaria», incollato con lo scotch sul marmo, in cui si legge che «dalla data del 7 gennaio 2021 i defunti … saranno esumati ed i resti collocati nell’ossario comunale». L’avviso prosegue. «Coloro che volessero dare una diversa destinazione ai resti dovranno presentarsi all’ufficio cimiteriale entro il 31 dicembre 2021 per farne domanda e ricevere ogni altra informazione». La data di scadenza non è un errore perché gli indecenti avvisi stanno lì da almeno un paio di mesi.

Se nel frattempo l’intestatario di quel volantino non è andato al cimitero perché vive fuori o per qualsiasi altro motivo, può accadere di trovare il posto occupato da uno sconosciuto. A quel punto sarà inutile protestare, al comune diranno: peggio per te, noi l’avviso sulla tomba lo abbiamo lasciato.

Nazareno Dinoi