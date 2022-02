Tre comandanti tanta confusione

Chi è il comandante della polizia municipale di Manduria? Ufficialmente è la commissaria Miriam Mancarella, ancora sulla carta ma altrettanto ufficialmente, è l’ufficiale Teodoro Nigro prestato dal comune di Mesagne; lo è ufficialmente anche il maggiore Enzo Dinoi che dopo sette mesi di assenza per un posto di dirigente a Ostuni, è rientrato a Manduria rivendicando la sua scrivania. E nell’aria si diffonde odore di contezioso e liti in tribunale.

C’erano due comandanti in divisa ieri nel municipio di Manduria e un terzo sulla carta pronto anche lui a dirigere il Corpo della polizia municipale della città Messapica. Un’abbondanza di graduati mai vista in un ente pubblico. Di fatto, una confusione di atti e procedure che aprono la strada a contenziosi senza fine. Tutto si è compiuto in poche ore nella giornata dell’altro ieri quando la giunta del sindaco Gregorio Pecoraro si è riunita ed ha approvato una delibera in cui si affida la dirigenza dei vigili urbani al comandante della polizia locale di Mesagne, Teodoro Nigro, che si dividerà tra le due città dal lunedì al sabato facendo su e giù da Mesagne a Manduria e viceversa. La durata del contratto, già firmato, è sino al 31 dicembre, rinnovabile.

Nel frattempo la comandante in carica, facente funzioni, Miriam Mancarella, ha presentato le sue dimissioni ed ha deciso di lasciare la divisa e il posto usufruendo dell’aspettativa per gravi motivi di famiglia. La data dei saluti è prevista per il prossimo 24 febbraio. Nel frattempo il comando del Corpo sarebbe suo. Il condizionale non è casuale perchè a rovinare i piani è stato l’arrivo improvviso del comandante titolare del posto, il maggiore Vincenzo Dinoi che sempre l’altro ieri è rientrato dall’aspettativa che aveva chiesto e ottenuto a luglio dello scorso anno per ricoprire un incarico di dirigente nel Comune di Ostuni dove svolgeva anche funzioni di comandante dei vigili. Ma a Manduria nessuno lo aspettava, tanto meno il sindaco che aveva già preso impegni con il suo sostituto, Nigro e con il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli.