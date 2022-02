Furto sventato grazie all'allarme collegato con la Vigilanza

Un furto in un appartamento nelle marine manduriane è stato sventato l’altra notte dall’arrivo dei vigilanti dell’istituto di vigilanza Blu allertati da un radio allarme di cui la villetta era fornita. Notando in anticipo l’arrivo della pattuglia, probabilmente avvertiti da un loro complice che teneva sotto osservazione la zona, i ladri per la fretta hanno lasciato una mola elettrica ed altri arnesi con i quali avevano già aperto un varco tagliando la grata di una finestra.

La casa presa di mira dai malviventi è abitata tutto l’anno da una famiglia di cittadini tedeschi. La zona è sempre la stessa, la più colpita di tutte le marine manduriane, quella che comprende le contrade Sala Bianca, Chidro, Specchiarica.

Il colpo è fallito perché l’allarme collegato con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza ha fatto arrivare le due auto dei vigilanti che coprono le zone marine di Manduria e Maruggio. Sul posto poi su richiesta dei vigilanti è intervenuta anche la polizia di Stato per le indagini del caso.