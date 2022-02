L'insistenza degli sporcaccioni e l'ostinazione di chi amministra

Continua inesorabile il braccio di ferro tra amministrazione comunale e proprietari di appartamenti al mare che non avendo una residenza stabile nelle frazioni marine e quindi privi di servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, depositano la spazzatura prodotta occasionalmente (soprattutto nel weekend) ai soliti angoli che diventano discariche a cielo aperto.

Lo spettacolo è quello che si vede nella foto scattate questa mattina a San Pietro in Bevagna. E così resterà per alcuni giorni, sino a quanto la ditta incaricata non riceverà l’ordine dal comune di fare pulizia con compensi extra contratto.

Il classico gatto che si morde la coda a scapito del pubblico denaro e dell’ambiente. Quest’ultimo danno che potrebbe essere perlomeno mitigato dal posizionamento di contenitori della differenziata nei punti strategici (sempe quelli) che l’amministrazione comunale si ostina incredibilmente a rifiutare. Tutto per non ammettere di aver sbagliato, intanto a pagare è l'ambiente l'immagine che diamo alle marine e le casse pubbliche.

Nazareno Dinoi