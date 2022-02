Bambini dell’asilo al freddo, il Borsellino chiude per otto giorni

Da ieri e sino al 16 febbraio l’asilo comunale Borsellino di Manduria resterà chiuso per l’avaria dell’impianto di riscaldamento. Lo ha deciso il sindaco Gregorio Pecoraro con una ordinanza notificata ieri alle famiglie.

I tecnici intervenuti per riparare il guasto del bruciatore, non sono riusciti a sistemarlo per mancanza di pezzi di ricambio che non dovrebbero essere disponibili prima del 16 febbraio appunto.

A segnalare al primo cittadino la condizione di inagibilità delle aule è stato il dirigente dell’istituto comprensivo Don Bosco, Roberto Cennona da cui dipende la scuola dell’infanzia di via Carducci.