Il maltempo ferma il mercato ma non le proteste dei residenti

Squadre al completo dei vigili urbani all’alba, coordinati dalla comandante Miriam Mancarella e ambulanti ai propri posti senza disordine, ma il mercato è poi stato un flop per il forte vento e per la mancanza di clienti. Con l’unico risultato di aver creato disagio ai residenti che continuano a non digerire l’occupazione del martedì di strade e marciapiedi delle proprie abitazioni.

Si può condensare così l’esito del primo mercato settimanale spostato sul Viale Aldo Moro perché l’area mercatale della circumvallazione è occupata dal cantiere di allestimento della Fiera Pessima.

Tutti gli sforzi del comando di polizia municipale che ha cercato di limitare al minimo l’ingombro delle baracche distribuendole su più aree, non sono serviti a sedare i malumori.

A farsi portavoce delle proteste è il consigliere comunale Antonio Mariggiò destinatario dei solleciti dei cittadini che ha riportato in una nota stampa.

«”Ti prego fai qualcosa”, oppure “non ne possiamo più”, questi sono solo alcuni messaggi di lamentele che ho ricevuto da parte di cittadini residenti in viale Aldo Moro e nelle strade limitrofe», scrive il consigliere di minoranza. Che continua. «Uno in particolare diceva: “possibile che per poter uscire di casa dobbiamo sperare nel maltempo in modo che il mercato non si faccia?».

Mariggiò si chiede «come mani ad oggi non si sia trovata una soluzione alternativa a Viale Aldo Moro nonostante da anni sento parlare di lamentele e disagi». Eppure il tempo non è mancato, fa notare Mariggiò. «Ci sono stati due anni di Covid dove si è avuto tutto il tempo di “studiare” e trovare un luogo più consono e sicuro per tutti i cittadini e i commercianti stessi, sia quelli fissi in zona che quelli presenti al mercato», commenta il consigliere che ricorda le difficoltà maggiori sopportate dagli anziani e dalle persone con disabilità ma anche dei mezzi di soccorso la cui mobilità è praticamente impossibile di martedì.

«Ma mi domando – afferma Mariggiò - possibile che questa amministrazione non si sia interrogata su tutte queste problematiche? Possibile che siano così impegnati e che non ci sia stato il tempo di trovare una soluzione? Anche in questo caso sia è pensato solo al bel vestito della Fiera Pessima e mettersi la medaglia al petto e poco (anzi niente) alla sostanza! Nel frattempo – conclude il consigliere -, ci auguriamo tutti che non accada mai nulla».