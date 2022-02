Mala Manduria con rapina e incendio

Due episodi criminali hanno disturbato ieri l’apparente quiete della città Messapica. Il primo è stata una rapina alla stazione di servizio Total Erg sulla via per San Pietro; il secondo un incendio che ha distrutto l’autovettura di un commerciante di frutta e verdura.

La rapina è avvenuta nella tarda serata di ieri. Prima della chiusura della stazione di rifornimento di fronte alla farmacia (la stessa già rapinata qualche mese fa), uno o più banditi si sono avvicinati alle pompe di benzina e quando è arrivato il proprietario lo hanno costretto a consegnargli l’incasso della giornata il cui valore non è stato ancora quantificato. Quando i malviventi si sono allontanati, la vittima della rapina ha chiamato la polizia che è intervenuta sul posto. Per ricostruire i momenti della rapina e per individuare tracce utili all’identificazione dei rapinatori, gli agenti hanno raccolto la testimonianza del benzinaio e controllato le telecamere di sorveglianza della zona e delle probabili vie di fuga dei banditi.

Intorno alle 3.30 della notte scorsa, invece, una telefonata ai vigili del fuoco riferiva la presenza di un’auto in fiamme in via Salvo D’Acquisto. Quando sono arrivati sul posto, i pompieri hanno visto che le fiamme avevano già avvolto il veicolo. Quasi l’intero quartiere è stato svegliato dallo scoppio dei quattro pneumatici che ai residenti più vicini è sembrata l’esplosione del carburante contenuto nel serbatoio. L’auto, una Mini cooper, è andata completamente distrutta. Quasi certa la natura criminale del gesto.