Maruggio, anziano solo sgozzato sul letto

Un uomo di circa 85 anni è stato trovato morto questa notte a Maruggio con delle ferite da taglio al collo ed altre parti del collo. L’allarme ai carabinieri è arrivato intorno alle 4. L’uomo era disteso sul letto in una pozza di sangue.

Alle quattro del mattino la strada in via Nicolò nel centro cittadino della località sul versante orientale della provincia si è animata di auto dei carabinieri e soccorritori del 118 che non hanno fatto altro che constatare il decesso.

Sul posto anche alcuni parenti dell’anziano che a quanto pare viveva da solo in casa. Si sospetta una rapina finita nel peggiore dei modi. Indagano i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Manduria e del comando provinciale di Taranto.