Crepe sulla torre di San Pietro, Archeo scrive e Soprintendenza risponde: servono soldi

L’antica torre di San Pietro in Bevagna dove si appoggia l’omonima chiesa presente delle criticità strutturale e necessita di interventi. A lanciare l’allarme è l’associazione manduriana Archeoclub d’Italia che ha affidato all’ingegnere De Cillis, suo socio, una relazione tecnica già consegnata, per le misure del caso, alla soprintendenza di Taranto e al suo funzionaria di zona, al sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, all’assessore ai lavori pubblici, Piero Raimondo e al dirigente dell’ufficio tecnico, ingegnere Claudio ferretti.

La soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo della provincia di Taranto è stata la prima a rispondere all’appello inviando sul posto la funzionaria di ona, Simonetta Previtero, che ha eseguito un sopralluogo accompagnata dagli attivisti di Archeoclub,

La funzionaria del ministero ha constatato le criticità della torre ed ha assicurato il proprio impegno nel verificare i percorsi opportuni da seguire per reperire i fondi per gli interventi necessari sul monumento.

La Soprintendenza di Taranto infatti è autonoma, per cui non ha un piano economico triennale, ma deve intervenire presso il Ministero ogni qualvolta si renda necessario un intervento. Pertanto, indubbiamente colpiti in modo favorevole dalla sollecitudine della Dottoressa, siamo ora in fiduciosa attesa di una risposta positiva.