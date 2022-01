La sfida: l'immersione nel fiume Chidro nel giorno più freddo dell'anno

Giovanni Loppo, di Erchie, nome noto ai lettori de La Voce di Manduria per i suoi contributi foto e video che spesso utilizziamo per i nostri servizi, ha sfidato il gelo immergendosi nelle fredde acque del Fiume Chidro. Proprio nel primo dei tre giorni della Merla, meteorologicamente i più freddi dell’anno.

Con una temperatura tra i 4 e 5 gradi all’esterno, il coraggioso erchiolano si è tuffato nel Chidro documentando la sua impresa con la webcam. Il video che ha poi pubblicato sul suo profilo social mostra le calme e notoriamente freddissime acque del fiume manduriano con i canneti e il ponte di cemento. «Un paradiso», lo definisce Loppo nuotando e immergendosi come se si trattasse di una calda vasca da bagno. Chi non conosce il corso d'acqua di San Pietro in Bevagna deve sapere che le sue acque sono così fredde che i più freddolosi non le sopportano neanche in estate.

Un anno fa, Francesco, un giovane infermiere manduriano, si tuffò nel Chidro durante la nevicata del 14 febbraio scorso. La temperatura esterna, in quell’occasione, era sicuramente più clemente di oggi.