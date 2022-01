Senza il green pass salta la visita ginecologica e scatta la denuncia

Rifiutata dalla struttura sanitaria dove si era presentata per una visita di controllo perché priva il green pass rafforzato, una paziente oncologica manduriana di 57 anni, A.Q., si è recata dai carabinieri per presentare una querela. L’episodio è avvenuto il 12 gennaio al distretto socio sanitario di Manduria dove la protagonista aveva da tempo prenotato un controllo ginecologico per valutare gli esiti di un tumore di cui è affetta. All’ingresso però non l’avrebbero fatta entrare perché non è vaccinata. Secondo la signora nessuno le avrebbe chiesto un tampone negativo ma la direzione del distretto smentisce.

La 57enne ha insistito rivendicando i suoi diritti, ha spiegato la sua patologia ed ha preteso di leggere la norma che le impediva le cure. La circolare firmata dalla dirigente del distretto, Gloria Saracino, che si rifaceva ad un’altra direttiva della direzione della Asl e a sua volta da una disposizione della Regione Puglia, dispone che ai pazienti privi di green pass rafforzato è premesso l’ingresso dopo la compilazione di una scheda di screening che spieghi il proprio stato di salute nei 14 giorni precedenti l’appuntamento e la dimostrazione di aver effettuato un tampone con sito negativo anche rapido nelle ultime 48 ore. Ma la signora che era all’oscuro di tutto, non aveva fatto nessun tampone e, secondo quanto ha riferito ai suoi avvocati, pare che nessuno glielo avesse chiesto né proposto di farselo fare. E comunque per lei l’appuntamento urgente era proprio per quel giorno, in quei minuti. Rassegnata, ha dovuto poi annullare telefonicamente la visita per non pagare la sanzione prevista quando non ti presenti all’appuntamento.

Da qui la rabbia e lo sfogo dai carabinieri. Appellandosi prima ai diritti costituzionali che la circolare Asl avrebbe violato, nella querela la 57enne sottolinea il suo stato di paziente oncologica facendo presente che l’impossibilità o anche il ritardo nell’eseguire esami, potrebbe comportare gravi rischi per la salute. La donna ha poi ricordato una comunicazione della federazione nazionale degli ordini dei medici in cui si chiede di non creare, all’interno delle strutture sanitarie di cura, nessuna discriminazione o disparità tra soggetti vaccinati e non vaccinati.

Dalla direzione del distretto sanitario chiamato in causa si dicono estranei a tali comportamenti. «Chiunque può entrare - afferma la direttrice Gloria Saracino -, purchè abbia almeno un tampone negativo ed è inverosimile che nessuno abbia chiesto alla signora di procurarselo, mentre nel frattempo avremmo riprogrammato la visita entro le 24 ore successive».