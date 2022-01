“Comunicazione lacunosa e ritardi nella consegna della scuola”, la dirigente bacchetta l’assessore

Prima le mamme degli scolari, ora è la dirigente dell’istituto Prudenzano, professoressa Anna Laguardia, a bacchettare l’assessore alla pubblica istruzione Vito Andrea Mariggiò per i ritardi nella consegna dei locali della materna della Sacra Famiglia.

In una lettera inviata anche alle famiglie, la preside definisce lacunose le comunicazioni dell’assessore circa il rientro in classe ed evidenzia una serie di gravi inadempienze riguardanti non solo i ritardi nella sistemazione delle aule, ma anche l’assenza delle certificazioni di idoneità e sicurezza dei locali e degli impianti.

«Non ho ricevuto ad oggi alcuna comunicazione della data certa di riconsegna dell'intero immobile sede del plesso “Sacra Famiglia” – scrive la preside - e con essa tutte le certificazioni che devono accompagnare tale riconsegna (vedasi a titolo esemplificativo i certificati di conformità degli impianti, il certificato di agibilità, ecc), o per lo meno la formale dichiarazione da parte dell’Ente Locale del possesso di tali certificazioni».

La fretta di consegnare i lavori e sconfessare le proteste delle mamme e dei giornalisti che per l’assessore sono l’unico male di questa città, potrebbe insomma far sorvolare gli uffici competenti eludendo così le necessarie misure di sicurezza a tutela dei bambini.

Che occorra ancora del tempo prima di definire abitabile la materna, lo testimonia un altri punto della lettera che la dirigente Laguardia indirizza all’assessore. «Il trasloco degli arredi – si legge - dovrebbe essere preliminarmente concordato con la sottoscritta Dirigente, al fine di eseguire le operazioni con tempi e modalità idonei al prosieguo dell'attività scolastica in sicurezza, nel superiore interesse delle famiglie. Ciò è stato più volte richiesto e segnalato all’attenzione delle SS.LL – prosegue lo scritto -, potendo la scrivente, solo in conseguenza ai tempi certi che saranno comunicati dalle SS.LL, approntare gli arredi per il trasloco (arredi al momento usati nella loro interezza), organizzare i propri dipendenti (tenendo nella dovuta considerazione che la scuola opera 5 giorni su 7), darne comunicazione alle famiglie ed avere, come è facile intuire, il tempo tecnico affinchè le docenti possano “ricostituire” gli spazi».

Dicendosi comunque disponibile e pronta a collaborare, la dirigente conclude la piccata missiva «restando in attesa di un puntuale, concreto e circostanziato riscontro».