La materna Sacra Famiglia ancora con l’amianto e i puntelli alle finestre

Proprio a proposito di sicurezza del plesso di via Antonio Bruno, riportiamo la segnalazione di una nostra lettrice che sulla pagina Facebook del giornale ha pubblicato una foto che riprende la parte interna del plesso scolastico «Sacra Famiglia» oggetto di interventi di ristrutturazione. (Quella non visibile dalla strada per cui nascosta).

L’immagine, per niente rassicurante, mostra le finestre puntellate con delle travi di legno e i canali di scolo in eternit-amianto da anni bandito dal commercio con obbligo di rimozione soprattutto nei luoghi pubblici frequentati dai bambini.

“È meglio che non rientrino in aula – scrive la lettrice – viste le condizioni: finestre puntellate e tubi in eternit”.