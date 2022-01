L’antenna della telefonia in casa, "ma il comune tace"

Un’antenna di telefonia mobile ad un centinaio di metri dalle case al mare, l’altra a duecento. Ed ora, l’ultima addirittura a dieci metri, praticamente in casa dei turisti e residenti di zona Specchiarica. La marina manduriana già rovinata dal costruendo depuratore che deve fare i conti adesso con presenze mal tollerate dalla popolazione e sempre più diffuse sul territorio, subisce così un altro insulto. Un gruppo di proprietari della zona interessata si è opposta come poteva contro l’autorizzazione che il comune di Manduria, rimasto sordo alle suppliche, ha concesso senza nemmeno fiatare.

La domanda della Wind Tre è stata protocollata a marzo del 2021 e gli uffici tecnici comunali non hanno mai rilasciato parere di conformità al piano delle antenne instaurandosi così il silenzio-assenso in favore dell'installazione.

Probabilmente non è stato calcolato il rischio effettivo di esposizione alle onde elettromagnetiche non avendo avuto in considerazione la sommatoria con le onde delle altre due antenne già esistenti, una a 100 metri e l'altra a 200. Inoltre non è stato verificato se vi fossero terreni comunali in zona dove eventualmente spostarla.

I proprietari delle case al mare hanno fatto numerosi esposti sin dall'anno scorso, l’ultimo l’altro ieri, nessuna risposta dagli uffici comunali.

«L'unica cosa da fare – suggerisce il consigliere comunale Domenico Sammarco a cui si sono rivolte le famiglie allarmate - sarebbe quella di una revoca in autotutela dell'autorizzazione che è possibile fare entro l'anno dalla istanza». Procedura già fatta poche settimane fa per altre due antenne autorizzate con il solito silenzio-assenso dell’ufficio tecnico.

Il consigliere dei Progressisti promette battaglia. «Mi opporrò con tutti i mezzi a nostra disposizione – dice - per evitare questo ennesimo scempio ambientale. Ad ogni modo – aggiunge Sammarco -, l'amministrazione deve far cessare questa pessima abitudine che hanno preso di autorizzare installazione di antenne con la discutibile pratica del silenzio assenso perché non di può giocare con la salute dei cittadini».