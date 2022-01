Campomarino: "la ruspa di notte per coprire i fanghi dei dragaggi sulla spiaggia"

Gli ambientalisti che non vogliono perdonare gli sversamenti in mare della sabbia maleodorante e scura proveniente dai fondali del porto di Campomarino, sono tornati ieri nella località turistica sullo Ionio per protestare e per dire che non si arrenderanno. Organizzati dal gruppo ambientalista «Campomarino nel cuore», una cinquantina di persone di ogni età hanno manifestato davanti alla spiaggia del molo di destra del porticciolo teatro nei giorni scorsi di quello che è stato definito uno scempio ambientale: lo scarico in battigia della cosiddetta «finitura di dragaggio», la parte finale e più profonda e sporca dei fondali che le idrovore hanno aspirato per cinque mesi rimuovendo 18mila metri cubi di sabbia per un peso di circa 48mila tonnellate. Tutto materiale scaricato sulla costa per il ripascimento dei tratti di costa erosi dalle maree.

Tra i manifestanti, oltre ai residenti della zona e agli amministratori del gruppo ambientalista social, «Campomarino nel cuore», c’erano anche volti noti come il compositore e produttore Ferdinando Arnò e il recordman Paolo De Vizzi, il manduriano con disabilità titolare del record mondiale di permanenza sott’acqua per quasi 52 ore a dieci metro di profondità nel mare di Santa Caterina. Gli ambientalisti oltre a manifestare e ad esporre striscioni con la scritta «avete sporcato la nostra anima», hanno pubblicato sulla pagina Facebook «Campomarino nel cuore», delle immagini e un video che meriterebbero approfondimenti. Il filmato, registrato la notte tra sabato e domenica, documenta la presenza di una ruspa che rimescola la sabbia lungo tutto il tratto dove nei giorni precedenti è avvenuto lo sversamento di fanghi a ridosso del molo. Sempre sul social network, poi, gli stessi autori della denuncia hanno pubblicato le foto di come si presentava la spiaggia al mattino: levigata con l'impronta degli pneumatici e senza più traccia di quello che era accaduto precedentemente con la «finitura di dragaggio» in battigia. Gli attivisti chiamano in causa anche il sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, accusato di non aver fatto abbastanza per impedire quello che lo stesso primo cittadino l’altro ieri definiva sui social come «uno scempio». Rispondendo alle accuse d’incapacità, Longo risponde così: «io sono soltanto un piccolo pezzo dell’ingranaggio e nell’autorizzazione ambientale rilasciata dalla Provincia c’erano i pareri positivi di ingranaggi più importanti di me come Regione, Soprintendenza, Provincia, Arpa di Taranto e il parere contrario del nostro».

A marzo del 2021, quando iniziarono i lavori di scarico dei fanghi maleodoranti in battigia, il sindaco Longo bloccò i lavori e chiese che si analizzassero quelle acque scure che, almeno visivamente, erano effettivamente un pugno nello stomaco. «Quei risultati – ricorda il sindaco – ci dissero che si trattava di sabbia frammista a materiale organico putrefatto, alghe in decomposizione e che i valori degli inquinanti era inferiore ai limiti previsti dalla legge». Conclusi questi lavori di dragaggio che hanno riguardato solo una porzione del porto, agli ambientalisti e agli amministratori spetta un’altra battaglia ancora più impegnativa: la società Moline, committente dei lavori e gestrice del porticciolo, ha già presentato un altro progetto per dragare la parte peschereccia dl porto, quella sicuramente più compromessa e inquinata.

Nazareno Dinoi su Quotidiano di Taranto