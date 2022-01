Sempre in salita i contagi a Manduria che raggiungono quota 778

Salgono ancora i contagi tra i manduriani. Nell’ultimo bollettino pubblicato poco fa dal comune che fotografa la situazione di quattro giorni fa, i residenti positivi sono 752 a cui si aggiungono 27 in isolamento in attesa di tampone per un totale di 778 persone interessate dal virus.

Il report precedente, datato 4 gennaio, contava 669 positivi con un incremento, in due giorni di 52 nuovi casi. Al primo posto, nel campione dei positivi, si piazzano sempre i giovani e giovanissimi con il 22% del totale pari a 166 casi tra i 13 e i 20 anni d’età.

Si sta alzando anche la fascia intermedia dei quarantenni-cinquantenni che con 135 casi segnano il 18% del totale.