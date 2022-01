Troppi contagi ovunque e il Giannuzzi torna Covid

Mentre l’amministrazione comunale sta ancora aspettando il cronoprogramma per il potenziamento dell’ospedale Marianna Giannuzzi e il suo sperato ritorno agli splendori di un tempo, la Asl di Taranto è pronta a trasformarlo nuovamente in ospedale Covid. Dalla direzione generale è già arrivata la richiesta per l’immediato allestimento, per ora della sola area di medicina, di posti letto da riservare ai pazienti contagiati con sintomi di piccole e media gravità. Stessa cosa accadrà negli ospedali di Castellaneta e Martina Franca.

Sicuramente l’area predestinata è quella del padiglione centrale dove è ospitata la medicina, mentre dovrebbero restare operativi i reparti dell’ala chirurgica. Da vedere il futuro degli ambulatori ospitati nel padiglione destinato ad area Covid come l’oncologia ed altri ambulatori che sicuramente dovranno essere spostati altrove.

Saranno comunque aumentato tutte le misure di prevenzione dei contagi a partire dalla chiusura totale all’ingresso dei parenti in tutto l’ospedale che attualmente viene concesso nei casi particolari e solo previo tampone antigenico negativo.

Intanto, secondo il sindacato Cgil di categoria che lo ha scritto in una nota indirizzata alla direzione generale della Asl, già dallo scorso 3 gennaio il reparto dialisi del Marianna Giannuzzi avrebbe trattato pazienti positivi al Covid. Se ciò dovesse rispondere al vero, non si comprende quale percorso abbiano fatto i pazienti Covid diretti alla sala dialisi.

La necessità di trovare posti letto per la malattia pandemica, è nata dalla situazione vicina al collasso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto, unico hub della Asl destinato alle complicanze Covid, la cui occupazione ha raggiunto l’85% della disponibilità (tra reparti di malattie infettive e pneumologia).

Secondo le previsioni del primario degli infettivi di Taranto, il savese naturalizzato a Manduria, Giovanni Buccoliero, il picco dei contagi è atteso per la fine di gennaio. Per questo le autorità sanitari si stanno attrezzando per non trovarsi impreparati come durante la trascorsa ondata.