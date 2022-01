San Pietro in Bevagna, le solite aree di raccolta si riempiono di spazzatura

Le cose non cambiano, purtroppo, tanto se non si trovano rimedi. Il risultato è sotto gli occhi di chi percorre la litoranea manduriana che offre uno spettacolo che non fa certo bene all’immagine del territorio.

Le foto che pubblichiamo documentano lo stato attuale di San Pietro in Bevagna dove lo scarso interesse per l’ambiente di alcuni unito alla mancanza di cassonetti che quantomeno nasconderebbero il danno causato dai soliti sporcaccioni, è pieno di discariche a cielo aperto di rifiuti insaccati e gettati nei soliti luoghi di raccolta.

Alcuni mucchi che aumentano di giorno in giorno, si trovano lì da diversi giorni. Ora toccherà alla Gialplast, ditta affidataria del servizio di raccolta della spazzatura, passare con i compattatori e ripulire le aree chiedendo un contributo extra al comune che pagherà. Così di seguito sino al prossimo carico.