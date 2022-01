Covid, 669 contagiati e 36 in attesa di tampone, un manduriano ogni 44 è positivo

Ha raggiunto quota 669 il numero di contagiati nella città di Manduria. Trentasei quelli in quarantena in attesa di tampone per un totale di 705 persone interessante dal Covid. Il dato pubblicato poco fa sulle pagine sociale del Comune Messapico, si riferisce alla situazione del 4 gennaio che registra 78 nuovi casi in un giorno (il report precedente portava la data del 3 gennaio.

Un manduriano ogni 44 risulta attualmente contagiato dal virus, una percentuale altissima che merita la massima attenzione e cautela. Si resta in attesa di conoscere i dati sull’età media dei manduriani che hanno contratto il virus, sicuramente sempre molto bassa come i precedenti bollettini che davano una marcata preminenza alla fascia d’età compresa tra i 13 e i 20 anni.

Improbabile, a questo punto, un rientro in presenza degli studenti alla data prevista del 10 gennaio. Su questo si attende una decisione delle autorità sanitarie e scolastiche regionali.