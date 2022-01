Le famiglie interessate dal contagio sono 505: come si disfano della spazzatura?

Come viene conferita la spazzatura prodotta dalle 505 famiglie manduriane con positivi in casa? Ce lo siamo chiesti ed abbiamo avuto delle risposte non esaustive ma sufficienti per avere un’idea di come le cose non procedano come dovrebbero.

Secondo i responsabili della Gialplast da noi interpellati, le famiglie interessate devono disfarsi di tutto il rifiuto in maniera indifferenziata (niente separazione di umico, secco, carta e plastica e così via) che deve essere contenuto all’interno di buste nere chiuse adeguatamente e contrassegnate con la scritta Covid. Il personale addetto, opportunamente protetto dagli appositi presidi, le ritirerà solo nei giorni di mercoledì e sabato. Sempre secondo la Gialplast, toccherà al comune di Manduria, possessore dei dati anagrafici dei contagiati, informare le famiglie sulle procedure.

Da una nostra piccola ricerca, comunque, nessuna delle famiglie con positivi da noi interpellate ha mai ricevuto indicazioni tali. Non risultano nemmeno avvisi in tal senso pubblicati sulle pagine social degli amministratori né sul sito del Comun di Manduria.