«Non siamo noi gli untori», la direzione de Li Suriì spiega l'evento del 22 dicembre

«Ora basta, ci trattano come appestati, siamo tutti vaccinati e tamponati e nessuno di noi è risultato positivo». A parlare è il responsabile della sala ricevimenti Li Suriì dove il 22 dicembre scorso si è tenuta la festa organizzata dagli studenti dei licei di Manduria ritenuta all’origine di un focolaio di coronavirus.

«Siamo stati in silenzio sinora, ma adesso si sta esagerando e se le accuse continueranno saremo costretti a prendere provvedimenti a tutela dell’immagine e del decoro della nostra impresa», prosegue la direzione del locale che ha annullato il cenone di capodanno organizzato da tempo rinunciando all’evento già prenotato da diversi clienti.

«Quella sera – spiegano da Li Suriì -, una parte dei locali è stata data in concessione agli organizzatori della festa tra studenti che hanno ospitato circa trecento ragazzi provenienti da tutti i comuni del circondario. In un'altra ala del ristorante era in corso un altro evento organizzato da noi del tutto separato dal primo e gli ingressi erano presidiati dal nostro personale di sorveglianza che ha visionato i green pass e rilevato le temperature a tutti, impedendo l’ingresso ad un giovane che presentava una temperatura di 38 gradi».

In quanto all’accusa di essere all’origine del focolaio, i responsabili della struttura commentano così la circostanza. «Se il virus sta dilagando ovunque, in Italia e nel mondo, un motivo ci sarà; sicuramente tra gli studenti che hanno preso parte alla festa, c’era qualche positivo asintomatico che inconsapevolmente avrà diffuso l’infezione, per cui è stata una fatalità non addebitabile a nessuno».

Assicurando la massima attenzione alla salute e sicurezza del proprio personale e alla clientela, da li Surìi fanno infine sapere che per la serata di San Silvestro che si è deciso di annullare, si erano procurati anche i tamponi rapidi da somministrare a tutti i partecipanti. «Ci trattano da untori ed è addirittura successo che una nostra collaboratrice è stata invitata a non entrare in un esercizio commerciale del suo paese. Questo è davvero troppo», conclude il direttore del locale che spera di far cessare i pettegolezzi.