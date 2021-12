Sindaco ed amministratori bloccati dal virus, consiglio comunale a distanza

Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro è in isolamento fiduciario per la positività di un suo parente con cui ha avuto contatti diretti. In quarantena anche altri consiglieri comunali e uno o due assessori (non è dato sapere il numero preciso), personalmente positivi o anche loro per contatti con parenti contagiati.

Per questo oggi il Consiglio comunale si terrà in video conferenza. I lavori potrete seguirli sui canali istituzionali dell’ente oppure attraverso il nostro sito.

Di seguito i punti all'ordine del giorno