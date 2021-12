Impennata di contagi tra i giovani di Manduria, 124 prima del focolaio nel Makpi100 con 300 invitati

In cinque giorni i contagi sono raddoppiati a Manduria. Da 62 del 22 dicembre si è passati a 124 del 27 dicembre. E la fascia d’età più colpita è quella dei giovanissimi da 13 a 20 anni. Non è noto, perchè non comunicato, il dato relativo ai quarantenati in attesa di tampone.

Un dato preoccupante destinato ad aumentare perché il report non comprende i positivi del focolaio del Makpi100 degli studenti organizzato nel locale pubblico di Manduria dove avrebbero partecipato centinaia di giovani dei licei manduriani.

Di seguito la nota diffusa dal comune di Manduria

Si rende noto alla cittadinanza che, come da ultimo report del 27 dicembre 2021 ricevuto dalla Prefettura, i dati epidemiologici relativi alla diffusione dell’infezione da Covid-19 sono in crescita. Una notizia che in qualche modo era prevedibile dato l’aumento dei contatti per le festività natalizie. Dal report risulta che i positivi a Manduria sono 124; tuttavia ad oggi, 29 dicembre 2021, non risultano persone ricoverate presso il reparto Covid dell’Ospedale Giannuzzi.

La seguente tabella riporta i soggetti positivi, per fasce di età:

Report del 27 dicembre 2021 ETA' Num. % fino a 5 anni 1 0,81 da 5 a 12 anni 11 8,87 da 13 a 20 anni 34 27,42 da 21 a 30 anni 21 16,94 da 31 a 40 anni 19 15,32 da 41 a 50 anni 12 9,68 da 51 a 60 anni 13 10,48 da 61 a 70 anni 8 6,45 da 71 a 80 anni 4 3,23 over 81 1 0,81

Si ribadisce, pertanto, di adottare tutti i comportamenti utili per prevenire il progredire della diffusione dell’infezione nella nostra città: indossiamo correttamente e costantemente, anche nei luoghi all’aperto, la mascherina, disinfettiamoci spesso le mani, laviamole bene appena rientriamo a casa, evitiamo luoghi affollati e manteniamo le dovute distanze.