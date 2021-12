Non trova parole, Fabiola Molendini, l’attivista dei diritti dei bambini con disabilità nel definire l’ultima delibera firmata all’unanimità dai rappresentati dell’Ambito 7, ente territoriale per i servizi sociali con capofila il Comune di Manduria, che si oppone alla condanna del Tribunale di Taranto che li sanziona per inadempienza di alcuni servizi specifici destinati al suo bambino affetto da una sindrome genetica rara. Tra le firme di chi si oppone ai diritti del bambino, fa notare Fabiola, anche un assessore con disabilità. Aa un mese esatto da questo documento, le nostre telecamere hanno incontrato Fabiola proprio ai cancelli della scuola elementare di Sava dove il suo bimbo è costretto a rimanere per sole due ore al giorno a causa della negligenza di queste istituzioni.

«Quando ho visto questo atto da parte dell’ente Ambito 7 e del comune capofila non me l’aspettavo. Sono rimasta basita», risponde sorpresa Fabiola alle telecamere del giornale. «Ho letto i nomi dei firmatari di questa delibera – prosegue -: sindaci, assessori alle politiche sociali e ho visto neo mamme e anche un assessore con disabilità. Sono senza parole. Sono mortificata. Davvero, dovrebbero solo vergognarsi!», continua la donna mentre ci mostra tra le sue mani questo documento agghiacciante. Sette nomi e sette firme. Quelle dei rappresentanti dei comuni di Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava, Torricella e della Asl che da anni non permettono al bimbo di Fabiola e ad altri bambini con disabilità del distretto di ricevere i propri diritti per una corretta integrazione scolastica. Nel caso del bimbo di Fabiola, le figure specialistiche nella CAA (comunicazione alternativa e aumentativa) e per la sua igiene personale per 27 ore settimanali.

«Non pensavo si arrivasse a tanto. Andare a ricorrere, a fare appello contro la decisione di due giudici. Loro fanno un ricorso alla civiltà che loro stessi dovrebbero garantire. È un paradosso!». Fabiola si riferisce alle due sentenze vinte, una di marzo e l’altra di novembre, che condannano questi enti per la loro persistente inadempienza. «Ho invitato più volte ad uscire dai propri uffici a venire nelle scuole e a vedere cosa succede e come trascorre anche soltanto due ore un ragazzo con disabilità nelle scuole e cosa accade a un genitore e alla sua famiglia».

Un appello che si aggiunge alle tante battaglie combattute dalla donna per vedere il suo bambino finalmente integrato e felice e che non trova silenzio e fermezza da parte delle istituzioni, ma addirittura opposizione e scelleratezza. È ancora lei a sdegnarsi ai microfoni del nostro giornale, per gli 83mila euro spesi dall’amministrazione di Manduria per gli addobbi natalizi e del totale vuoto su quelli che sono, invece, i servizi necessari ai cittadini come la stessa integrazione scolastica.

«In assenza di figure specialistiche adeguate, mio figlio non è compreso, va in frustrazione e in comportamento problematico – continua la Molendini. Come ogni mattina, lui anche oggi è uscito alle 11, mentre i suoi compagni di classe alle 13,30. Quando sono andata a prenderlo non voleva e ha mostrato forte dissenso sdraiandosi a terra. Lui con i suoi compagni sta molto bene. Lo hanno accompagnato fuori dall'aula e lui appena ha capito che doveva andare via prima si è sdraiato per terra», confessa svilita Fabiola. Questa è l'età in cui bisogna puntare sulle abilità sociali. E se le impediamo proprio a scuola, solo ad alcuni alunni, non è discriminazione?». Una disumanità che trova la forza nella solidarietà di uomini di potere che mirano a schiacciare una voce fuori dal coro che, però, è decisa a non arrestarsi e che noi, Voce di Manduria continueremo ad appoggiare.

«La disabilità insegna, a me sta insegnando tanto. Ma insegna solo a chi vuole imparare», conclude Fabiola.

Marzia Baldari