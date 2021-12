Focolaio in un locale ed è rincorsa al tampone

C’è preoccupazione tra i giovani manduriani e nelle rispettive famiglie per l’esistenza di un focolaio che avrebbe avuto origine in un locale pubblico della città Messapica. A quanto pare la presenza di un ragazzo positivo al Covid asintomatico tra i commensali, ha diffuso il virus che aveva già contagiato almeno dieci persone, tutte giovanissime. L’evento si è tenuto nella settimana scorsa, prima della vigilia di Natale ma la notizia del contagio è iniziata a circolare tra sabato e domenica provocando il panico e una rincorsa al tampone. Non potendo aspettare l’apertura delle farmacie dove si praticano i test, molte famiglie si sono procurati i kit fai da te in vendita nei supermercati, chiaramente non attendibili ma sufficienti a rendere sopportabile l’attesa. Molti si sono anche recati al pronto soccorso da dove sono stati mandati indietro perché senza sintomi.

In mancanza di tracciamento da parte del Dipartimento di prevenzione della Asl, per ora la ricerca dell’eventuale contagio e la prevenzione è di esclusiva responsabilità personale di chi essendo stato presente a quell’evento ha saputo del focolaio ricorrendo ai ripari.

Questo episodio sta facendo crescere la consapevolezza sia tra giovani che negli adulti, di dover prevenire involontari contagi durante le prossime feste di fine e inizio anno. Sta diventando una regola, infatti, anche tra parenti non conviventi, autoimporsi e chiedere il tampone ai partecipanti degli appuntamenti conviviali.