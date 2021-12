Capodanno sicuro, mille tamponi gratuiti per i maruggesi

Il comune di Maruggio con la collaborazione della Croce Rossa di Taranto ha deciso di somministrare gratuitamente mille tamponi antigenico, come quelli che si eseguono in farmacia, per una campagna di prevenzione dei contagi durante le prossime festività di fine anno.

«Il modo migliore per combattere il Covid è riuscire a prevenirlo, quindi tamponi gratis per tutti», afferma il sindaco Alfredo Longo nell’annunciare lo screening di massa mirato all’individuazione dell’infezione senza sintomi e quindi trasmissibile.

«Queste sono giornate di festa in cui ognuno di noi incontra familiari ed amici, si riunisce nelle case per giocare o mangiare insieme, cerca un po’ di normalità nonostante la pandemia», scrive Longo spiegando il progetto. E aggiunge: «Con l’avvento delle vaccinazioni, oggi è molto più difficile riconoscere un caso di Covid conclamato perché nei vaccinati spesso si manifesta con sintomi leggerissimi. Un po’ di mal di gola ed il naso chiuso potrebbe quindi non essere un semplice raffreddore!».

Per passare il capodanno in maggior sicurezza, la macchina amministrativa del comune di Maruggio ha programmato due giornate di screening generale offrendo gratuitamente il tampone antigenico a chiunque volesse farlo.

Martedì 28 e mercoledì 29 al Palasport Mennea di Maruggio il personale sanitario della Croce Rossa praticherà fino a mille tamponi a tutti i maruggesi che si presenteranno. «Sii responsabile, al minimo sintomo vieni a fare il tampone, è un piccolissimo gesto che può fare una grandissima differenza e passa la voce!», conclude il sindaco.