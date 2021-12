La cappella del Giannuzzi, da luogo sacro a deposito

Un accumulo di suppellettili accatastati e impolverati sotto sacri dipinti che arrendevoli guardano la sciagurata fine della cappella. Riconvertito per un anno in ospedale full Covid, il Marianna Giannuzzi di Manduria oltre ad alcuni reparti ha perso anche la sua cappella. Il piccolo luogo sacro è stato chiuso lo scorso aprile a causa di un incendio scoppiato, pare, per un corto circuito e da allora è diventato deposito di di materiale vario: water, letti non più utilizzati, lavandini, toilette e strumentazione varia.

La necessaria riorganizzazione del Giannuzzi in questi due anni di convivenza con il virus ha generato lo spostamento di arredi ospedalieri e servizi igienici in quella cappella rimasta chiusa dopo l’incendio. Un luogo prima soffocato dalle fiamme poi da oggetti.

Il cappellano del Giannuzzi che non ha più una sede dove esercitare il suo sacerdozio, è don Domenico Panna, originario di San Donaci (Lecce). A causa dell’incendio che ha carbonizzato l’arredo confessionale e per la noncuranza dei responsabili del presidio ospedaliero, il religioso non ha più un luogo dove consolare gli ammalati e neppure una stanza dove riceverli.

La cappella ormai completamente in disuso, è situata all’interno della struttura ospedaliera al piano terra vicino alla camera mortuaria. Un tempo era meta di incontro tra il cappellano e i pazienti ma anche uno spazio di preghiera e raccoglimento per tutti i familiari. A ricordare quei momenti resta l’altare e le immagini sacre alle pareti testimoni dell’impietoso spettacolo di gabinetti e lavandini ammassati per terra.

Marzia Baldari