Il Tar discute oggi sul futuro dell’ecocentro rifiuti nel parco della Marina

Ore d’attesa per le sorti della discarica controllata in contrada Marina a San Pietro in Bevagna. È prevista per oggi nel tribunale amministrativo di Lecce la discussione di merito del ricorso contro la realizzazione dell’isola ecologica di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, presentato da un gruppo di residenti della zona infastiditi dalla vicinanza delle loro case con il centro comunale di raccolta rifiuti. Ma anche per altri vizi di natura urbanistica sui quali il Tar ha già rilevato seri dubbi sospendendo i lavori già iniziati.

Alle prime trecento firme raccolte dalle famiglie nella petizione allargata ai residenti della costa, gli avvocati dei ricorrenti, Antonio Eugenio Casto e Maria Luisa Avellis, ne presenteranno oggi altre 270 per dare prova di quanto la comunità sia contraria alla discarica che, tra l’altro, rovinerà irrimediabilmente un parco pubblico con panchine e vialetti per passeggiate tra la macchia mediterranea. La zona individuata, incrocia inoltre un’area turistica con percorso naturalistico progettato dal Gruppo di Azione Locale Terre del Primitivo. Su di essa esistono inoltre dei vincoli paesaggistici che vietano insediamenti di questa natura. Tutti errori commessi dalla precedente amministrazione straordinaria del comune a cui aveva cercato di porre rimedio l’attuale esecutivo proponendo una modifica al piano urbanistico. La mossa che sanava l’abuso è stata approvata con la maggioranza del consiglio comunale ma i residenti della zona interessata hanno presentato delle osservazioni alla delibera di variante.

Con tale atto, corredato da una relazione tecnica dell’architetto manduriano Andrea Casto, i cittadini hanno nuovamente fatto emergere le criticità tecniche e logistiche che hanno indotto il comune a desistere dalla definitiva approvazione della variante anche in considerazione di quanto già suggerito dal Tar di Lecce nella ordinanza di sospensione cautelare dei lavori depositata a maggio. La sanatoria tentata dalla maggioranza non è poi passata per il cambio degli equilibri interni alla maggioranza.