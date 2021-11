Cresce il contagio tra i manduriani, quasi 100 in quarantena e 28 i positivi

Cresce significativamente il numero dei manduriani contagiati dal coronavirus. Il bollettino pubblicato ieri sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale, aggiornato all'8 novembre, dava conto di 28 persone positive e 95 in quarantena in attesa di tampone.

Purtroppo l’informazione parziale e ritardata a cui ci ha abituati questa pubblica amministrazione non ci fornisce approfondimenti su questi dati. Sarebbe utile sapere, ad esempio, la fascia d’età media dei contagiati per capire, ad esempio, se si tratta di ragazzi al di sotto dei 12 anni e quindi non ancora vaccinabili.

Da nostre fonti, comunque, possiamo sicuramente affermare che almeno per quanto riguarda i quarantenati, sono in gran parte giovanissimi scolari delle scuole elementari e dell’infanzia.