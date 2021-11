La denuncia: le mie figlie maltrattate nella comunità

“Le hanno tolto i cellulari, lavorano in giardino con la zappa causando bolle, le docce sono fredde e gli alimenti sono scadenti”, la denuncia di una mamma di Manduria che teme per il trattamento delle sue due figlie minorenni collocate in un centro comunitario della provincia di Bari per volontà del Tribunale per i minori di Taranto. La comunità in questione, afferma preoccupata la madre delle due ragazze sarebbe stata già sotto indagine per episodi di violenza nei confronti delle ospiti.

Dalle dichiarazioni della donna, le due bambine sarebbero state private dei propri cellulari per contattare i famigliari, sarebbero malnutrite, costrette a lavorare in giardino con pesanti zappe e a lavarsi in gelide docce. Le minorenni confermerebbero le preoccupazioni della madre che ha ufficialmente querelato la comunità alla stazione dei carabinieri di Manduria.

Le accuse mosse dalla donna nei confronti del centro riguardano, inoltre, eventuali resoconti falsi e tendenziosi che i responsabili avrebbero redatto periodicamente e inviato al Tribunale dei minori. Queste relazioni andrebbero - secondo la mamma delle due piccole - a distorcere la vera natura dei rapporti del proprio nucleo famigliare.

In questi scritti la comunità minorile descriverebbe la figlia più piccola, non ancora al decimo anno di età, come un essere non in grado di nutrirsi da sola, se non imboccata, accusando così la famiglia di aver alimentato la bambina solo con omogeneizzati. La madre, di contro, ha ribattuto nella denuncia presentata di possedere una grande quantità di filmati che vedrebbero la figlia mangiare da sola con coltello e forchetta. Tra le tante accuse, la manduriana ha denunciato il condizionamento che la seconda figlia avrebbe ricevuto riguardo all’obbligo vaccinale. «Il pretesto – continua la donna – sarebbe stato quello della frequentazione della scuola, dovere scolastico che cesserebbe tra un mese al suo compimento del sedicesimo anno di età quindi libera di decidere se farlo o meno».

Marzia Baldari