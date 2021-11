Brava la mamma coraggio del piccolo vandalo: i proprietari del “Castello” perdonano

E’ piaciuto tanto ai manduriani il gran gesto della mamma dell’autore delle scritte con lo spray sul basolato della piazza che si è presentata ai vigili urbani denunciando il figlio e offrendosi volontaria per ripulire il danno.

Il senso di responsabilità della donna ha colpito anche i proprietari del palazzo Imperiali-Filotico il cui adrone è stato imbrattato dagli stessi autori della bravata. A farsi portavoce degli eredi delle storiche famiglie è l’architetto Nino Filotico che in un post pubblico ringrazia la donna e la invita ad una stretta di mano.

«Vorrei stringere la mano alla signora – scrive Filotico commentando la notizia pubblicata su La Voce i Manduria – perché è davvero un esempio di come si può sempre uscire a testa alta da situazioni spiacevoli».

Per quanto riguarda il danno arrecato all’antica dimore, l’architetto perdona. «Vorrei farle sapere – scrive Filotico rivolgendosi alla signora -, di non preoccuparsi per la rimozione delle scritte sul paracarro e nell’androne del palazzo, ci penseremo noi proprietari nel fine settimana, il suo gesto vale molto di più; se avranno voglia di incontrarmi in amicizia, ne sarò felice», aggiunge l’architetto augurandosi solo «che il ragazzo impari la lezione e apprezzi il nobile gesto della madre».

Sarebbe disposta al perdono anche la comandante del corpo di polizia municipale, Miriam Mancarella, a cui toccherebbe elevare la sanzione amministrativa a carico della famiglia del minore. L’iniziativa della giovane mamma è stata molto apprezzata anche negli ambienti della polizia locale che quasi sicuramente assolveranno la bravata del dodicenne grazie proprio a sua madre che si è «costituita».

I vigili urbani nel frattempo, continuano a visionare il video delle telecamere di videosorveglianza della piazza che la sera di halloween hanno ripreso tutta la scena. Le immagini mostrano un gruppetto di numerosi ragazzini armati di bomboletta spray che si cimentano divertiti a scrivere prima sul pavimento e poi sulla parete del castello. «Sarebbe bello se altre mamme si comportassero come quella del dodicenne», afferma la comandante Mancarella che avrebbe un’idea su quale punizione impartire ai baby vandali. «Proporrei ai genitori – dice – di obbligare i propri figli ad impegnarsi nel sociale, aiutando le persone fragili oppure dare una mano ai volontari della mensa per poveri».

Nazareno Dinoi