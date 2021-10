118? No grazie: soccorsi atipici per “fobie da ambulanza”

Soccorso atipico ieri mattina a Manduria per un caso di “fobia da ambulanza”. In via Contrada Torre Bianca, un uomo di 50 anni è rimasto bloccato sulla propria terrazza probabilmente a causa di un’ernia discale ma invece che chiamare l’ambulanza ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

“Non chiamate il 118, in ospedale mi porta mia moglie”, sarebbe stato l’ordine che il fobico ha dato ai pompieri i quali, dopo il salvataggio, lo hanno affidato alla signora.

Il cinquantenne, poco dopo le otto del mattino, si sarebbe recato al piano superiore della propria casa e colpito improvvisamente da un dolore lancinante che lo avrebbe bloccato. Bloccato al suolo è arrivato l’aiuto dei familiari rivelatosi però inutile. Prezioso e tempestivo, è stato quindi l’arrivo dei vigili del fuoco che con autoscala hanno salvato il sofferente. Il 118 sarebbe dovuto intervenire subito dopo, ma la paura dell’ambulanza da parte del paziente ha creato l’insolito del soccorso.

Marzia Baldari