«Salvate il gatto stremato», l’appello su Facebook per il felino intrappolato sull'albero

Un gatto è rimasto intrappolato per più di 24 ore su una palma e non riesce a scendere. La segnalazione fatta ieri sera su Facebook ha il giro dei social dove alcuni utenti hanno cercando di trovare una soluzione per aiutare il felino stanco ed impaurito. I vigili del fuoco, che potrebbero intervenire, avrebbero riferito al segnalatore che sarebbero intervenuti questa mattina.

Al peloso quindi toccherà passare un’altra notte al fretto. Numerosissimi i commenti di preoccupazione e rabbia da parte di tanti utenti che si chiedono se il gatto resisterà ancora tutte quella ore in condizioni così estreme. La palma ad alto fusto si trova in un giardino privati in via Santa Lucia a Manduria.

Antonio Dinoi