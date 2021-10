Giovane incensurato con haschish e cocaina in macchina, arrestato a Torricella

I carabinieri della compagnia di Manduria hanno arrestato un giovane di Torricella perchè trovato in possesso di droga e denaro contante ritenuto esere frutto dello spaccio. Di seguito la nota stampa dei carabinieri.

In occasione di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel comune di Torricella (TA), i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Manduria hanno proceduto all’arresto di un 24enne del posto.

Il giovane, incensurato, mentre era alla guida della sua autovettura, alla vista dei militari, lasciava trasparire un evidente nervosismo tanto da indurre gli operanti a procedere ad una perquisizione. Sulla sua persona si rinveniva una bustina in cellophane contenente circa 2 grammi di cocaina mentre la successiva perquisizione eseguita presso la propria abitazione permetteva il rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente di diversa tipologia: 140 grammi di haschish e 62 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento, diversi bilancini elettronici di precisione, tutti funzionanti e la somma contante di circa 800,00 euro in banconote di vario taglio.

Il denaro è stato sottoposto a sequestro poiché ritenuto provento dell’attività di spaccio unitamente allo stupefacente. Dopo le formalità di rito il giovane è stato dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto.