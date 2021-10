Recuperato il gatto ferito, ora sarà portato in clinica

Lieto fine, per ora, per il gatto ferito che si era rintanato in una cantina disabitata. Poco fa i vigili urbani sono riusciti a rintracciare il proprietario dell’abitazione e insieme a lui, accompagnati dalle volontarie dell’associazione Anpana, si sono recati sul posto.

L’anziano signora ignaro di tutto, ha aperto l’appartamento facendo entrare le gattare che sono scese nello scantinato recuperando il gatto che è stato assicurato in un trasportino.

Il felino è selvatico e non è facile recuperarlo ma l'esperienza delle animaliste ha reso possibile il recupero.

Ora il gatto è al sicuro e sarà portato a casa di una volontaria dove si recherà l'ambulanza del soccorso animale per il recupero e il ricovero nella clinica Croce Azzurra di Taranto, con cui il comune ha una convenzione, per le cure necessarie.