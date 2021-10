Esposto in Procura contro il sindaco Pecoraro

L’ex consigliere comunale, Arcangelo Durante, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Taranto chiedendo di indagare e perseguire il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, per il reato di abuso d’ufficio.

Durante chiama in causa il primo cittadino per il suo presunto impegno mancato, in qualità di primo responsabile della salute dei cittadini, nel risolvere il problema dei cattivi odori che periodicamente invadono l’abitato.

In particolare l’ex esponente di Forza Italia accusa Pecoraro di non aver rispettato quanto da lui stesso dichiarato in un comunicato stampa diffuso un mese fa in cui individuava l’origine dei cattivi odori stabilendo anche una data (il 20 settembre) entro la quale il problema si sarebbe risolto.

Durante chiede alla magistratura inquirente, «ove sussistano reati ai danni dei cittadini che si emetta idonea misura cautelare per la tutela dell’ambiente e dei cittadini».