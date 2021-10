Fanghi maleodorati sversati sulla spiaggia di Campomarino, così il dragaggio dei fondali del porto

Siamo sicuri che sia la scelta migliore? Con l’inizio dei lavori di dragaggio dei fondali del porticciolo è la domanda che si chiedono in tanti a Campomarino di Maruggio. A suscitare perplessità e far turare il naso, è lo sversamento in battigia dei fanghi maleodoranti che le pompe stanno aspirando dal molo turistico. Il progetto prevede proprio questo: togliere la poltiglia nera e puzzolente dal porto e spalmarla praticamente in battigia lungo tutto il lato destro del molo sino a quasi il primo stabilimento balneare «Paradise Beach».

Non è contento di questo nemmeno il sindaco di Maruggio, Alfredo Longo che, esulta a metà per l’intervento atteso da tanto tempo per il quale si è sempre battuto. «Sono dieci anni che aspetto, dieci anni di denunce, di ore al telefono e centinaia di chilometri per arrivare a definire che le operazioni di dragaggio devono essere effettuate a spese della società Torre Moline», scrive Longo soddisfatto per aver evitato costi a carico del comune. Non altrettanto contento per il resto. «E tutto il materiale di dragaggio dove sarà stoccato? Sulla sabbia». Nel progetto alternativo del comune, spiega Longo, nulla sarebbe andato a finire sulla spiaggia ma tutto sarebbe stato portato oltre le 7 miglia marine così come la legge prevede.

«Ormai è utopia, dopo tanto tempo e tanti sforzi “la montagna ha partorito un topolino” ci dovremo accontentare di questo cosiddetto “primo lotto” dei lavori con la speranza che si veda prima o poi all’orizzonte qualche traccia di un “secondo lotto”», conclude il sindaco che mira ad interventi più utili e puliti per il porto: sversamenti dei fanghi al largo e non sulla battigia e dragaggio sino a cinque metri e non sino all’attuale un metro e mezzo.