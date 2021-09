Tre incidenti stradali con nove feriti ieri, nessuno grave

Tre incidenti stradali ieri a Manduria con nove feriti in tutto, fortunatamente nessuno grave. Il primo è stato un tamponamento a catena sulla circunvallazione Taranto-Lecce. Nel tratto in discesa del cavalcavia dell’area mercatale, direzione Taranto, una macchina guidata da un 66 enne di origini campane ha tamponato l’autovettura che lo precedeva che a sua volta a urtato un’altra macchina che era davanti. Ad avere la peggio è stato il conducente della seconda macchina che è stato ricoverato per contusioni agli arti e alla schiena. In ospedale anche le tre persone a bordo della terza auto. Illeso l’automobilista che ha provocato il tamponamento a catena.

Poco dopo due autovetture si sono scontrate all’incrocio tra la via per Sava e lo stadio comunale Dimitri di Manduria. Due i feriti in questo caso, nessuno in condizioni gravi.

Intorno alle 18,30 il terzo incidente è avvenuto più avanti, all’altezza del Famila, dove una macchina guidata da una donna che si immetteva sulla provinciale dal piazzale del supermercato ha investito un centauro che percorreva la strada principale a bordo di uno scooter. Entrambi sono stati soccorsi e accompagnati all’ospedale da un’ambulanza del 118. I tre incidenti hanno impegnato per diverse ore unità delle forze dell’ordine, vigili del fuoco e mezzi di soccorso sanitario.