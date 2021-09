Ancora l'ombra della mafia sull’amministrazione comunale

Ancora un’ombra nell’intreccio tra organizzazioni mafiose e politica attiva nel Comune di Manduria. Il nome di un consigliere comunale ricompare in nuovi verbali dell’inchiesta sulla “Cupola” manduriana. E questa volta a suo carico ci sarebbero accuse dirette e pesantissime. Non si può dire molto di più essendo tali verbali coperti ancora dal segreto istruttorio, ma le pochissime indiscrezioni che filtrano dalla pesante cortina di omissis e top-secret, farebbero pensare a qualcosa di veramente molto pesante. Non è dato sapere nemmeno quale sia il nome del politico venuto fuori nelle precedenti inchieste condotte sempre dall’antimafia: la prima quella che ha fatto poi sciogliere per mafia il comune di Manduria e la seconda la più recente sulla “Cupola”.

Sarebbe proprio da un nuovo filone investigativo venuto fuori da quest’ultima inchiesta condotta dal pubblico ministero dell’antimafia leccese, Milto Stefano De Nozza, che sarebbe venuto fuori questo presunto nuovo coinvolgimento del politico. E’ un enigma anche da quali circostanze sarebbe emersa questa inaspettata circostanza, visto che le indagini sono state già chiuse e si va verso il rinvio a giudizio degli imputati. Facendo un po’ di conti ed interpretando gli ultimi eventi, non è escluso che i nuovi guai per il misterioso amministratore manduriano siano contenuti in uno dei verbali dei tre “dichiaranti” di giustizia manduriani che hanno rilasciato dichiarazioni auto accusatorie e accusatorie nei confronti di diversi personaggi sinora tenuti fuori dall’inchiesta “Cupola”.

Al di là di come andrà a finire dal punto di vista processuale, una cosa dovrebbe preoccupare la politica e il sindaco Pecoraro in prima persona. Questa nuova tegola sull’amministrazione Pecoraro, la terza da quando si è insediata, potrebbe essere la chiave per l’apertura di un nuovo accesso antimafia, sarebbe il terzo per la città del Primitivo, il primo concluso con un nulla di fatto, il secondo con un decreto di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

I precedenti. La prima “ombra” sull’attuale consiglio comunale porta il nome del consigliere del Movimento 5 Stelle, Luigi Cascarano, che secondo la procura antimafia avrebbe chiesto ad un esponente della criminalità organizzata il sostegno elettorale per un proprio candidato. La seconda è quella dell’altro consigliere eletto nella stessa lista dei grillini, Pasquale Pesare, poi sospeso dal movimento e confluito nel gruppo di maggioranza Gea. Costui nei primi verbali dell’inchiesta Cupola compare come vittima di estorsioni da parte di uno dei quattro presunti capi della “cupola”, ma anche come persona con ottimi rapporti con il presunto aguzzino.

Nazareno Dinoi