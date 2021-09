Sedia a rotelle si ribalta per un dissesto stradale, giovane con disabilità fa causa al Comune

È finita in tribunale la brutta avventura di un giovane manduriano con disabilità fisiche che ha fatto causa al Comune di Manduria per le ferite riportate in una caduta con la sua sedia a rotelle. Questi i fatti. Accompagnato con la macchina guidata dal padre, il cittadino manduriano si doveva recare all’ufficio postale per adempiere a delle pratiche, ma lo stallo riservato alle auto di persone con disabilità era abusivamente occupato da altre autovetture e la rampa di accesso per le persone diversamente abili era anch’essa ostruita da una vettura parcheggiata.

Il padre del giovane chiedeva l’intervento dei vigili urbani ma in assenza di un loro tempestivo intervento andavano alla ricerca di un parcheggio che trovavano in Via Madonna della Nova a circa 700 metri dall’ufficio postale.

Raggiunto l’ufficio postale e sbrigate le pratiche, padre e figlio si sono recati verso la propria auto quando giunti in via Teodora de Raho la sedia a rotelle si è ribaltata a causa di un consistente dislivello dell’asfalto dovuto alla cattiva manutenzione del manto stradale. A seguito di questo il giovane con disabilità ha subito lesioni che una perizia medico legale ha quantificato in 1.837 euro che ora il comune dovrebbe risarcire. L’amministrazione comunale ha già dato incarico ad un avvocato esterno che rappresenterà l’ente per una parcella di 617 euro.