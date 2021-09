Camion investe e uccide un ciclista sulla Sava Fragagnano

Un uomo in bicicletta di 83 anni, A.M. di Sava, è stato investito da un camion dei rifiuti ed è morto sul colpo. È successo questa mattina sulla Sava Fragagnano. A poche centinaia di metri dall’ingresso in paese, l’anziano che rientrava a casa dopo aver raccolto della frutta, è stato travolto dal pesante mezzo che transitava sul suo stesso senso di marcia.

Inutili i soccorsi del personale del 118 che ha tentato di rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica. A quanto pare la bicicletta non presentava danni.